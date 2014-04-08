Рада снова превратилась в боксерский ринг

В Верховной Раде во время выступления лидера коммунистов Петра Симоненко завязалась драка.
Ее начали депутаты ВО "Свобода", которые прервали речь Симоненко.
После инцидента депутаты от Коммунистической партии и Партии регионов покинули сессионный зал.
Симоненко обвинял украинские власти в том, что они годами игнорируют интересы граждан Восточной и Южной Украины.
Также он заявил, что сепаратистские выступления были организованы не извне, как утверждает руководство государства, а местными жителями.