Рада снова превратилась в боксерский ринг

В Верховной Раде во время выступления лидера коммунистов Петра Симоненко завязалась драка.

Ее начали депутаты ВО "Свобода", которые прервали речь Симоненко.

После инцидента депутаты от Коммунистической партии и Партии регионов покинули сессионный зал.

Симоненко обвинял украинские власти в том, что они годами игнорируют интересы граждан Восточной и Южной Украины.

Также он заявил, что сепаратистские выступления были организованы не извне, как утверждает руководство государства, а местными жителями.