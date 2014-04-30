Как захватывали ОГА и прокуратуру в Луганске
Фоторепортаж о событиях вторника в Луганске, где местные сепаратисты под пророссийскими лозунгами захватили ОГА, прокуратуру и милицию.
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Милиция не препятствовала захвату здания областной администрации в Луганске и покинула здание под аплодисменты пророссийских активистов, собравшихся на площади
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После этого люди с битами и российскими флагами двинулись в областную прокуратуру и телецентр в Луганске и беспрепятственно взяли под контроль оба здания
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Толпа луганчан захватывала административные здания под крики "Россия" и "Референдум"
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На площади перед зданием Луганской областной администрации собралось от двух до трех тысяч человек
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Люди стояли с российскими флагами, почти у всех активистов на одежде - георгиевские ленты
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6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание Службы безопасности Украины, выбив двери и окна
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Многие из участников штурма в Луганске были вооружены битами и самодельным холодным оружием, некоторые пришли с булавой
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То, что происходит в Луганске, напоминает события в нескольких других городах Луганской и Донецкой областей
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Группа из 20 молодых людей с металлическими прутьями вломилась в здание администрации, выбив окна на первом этаже
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После событий в Луганске и.о. президента Украины Александр Турчинов обвинил милицию в измене. Однако, по словам корреспондента ВВС Украина в городе, после длительных переговоров толпа отпустила милиционеров из захваченного здания ОГА