Как захватывали ОГА и прокуратуру в Луганске

  • 30 апреля 2014

Фоторепортаж о событиях вторника в Луганске, где местные сепаратисты под пророссийскими лозунгами захватили ОГА, прокуратуру и милицию.

  • Захват админзданий в Луганске

    Милиция не препятствовала захвату здания областной администрации в Луганске и покинула здание под аплодисменты пророссийских активистов, собравшихся на площади

  • Захват админзданий в Луганске

    После этого люди с битами и российскими флагами двинулись в областную прокуратуру и телецентр в Луганске и беспрепятственно взяли под контроль оба здания

  • Захват админзданий в Луганске

    Толпа луганчан захватывала административные здания под крики "Россия" и "Референдум"

  • Захват админзданий в Луганске

    На площади перед зданием Луганской областной администрации собралось от двух до трех тысяч человек

  • Захват админзданий в Луганске

    Люди стояли с российскими флагами, почти у всех активистов на одежде - георгиевские ленты

  • Захват админзданий в Луганске

    6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание Службы безопасности Украины, выбив двери и окна

  • Захват админзданий в Луганске

    Многие из участников штурма в Луганске были вооружены битами и самодельным холодным оружием, некоторые пришли с булавой

  • Захват админзданий в Луганске

    То, что происходит в Луганске, напоминает события в нескольких других городах Луганской и Донецкой областей

  • Захват админзданий в Луганске

    Группа из 20 молодых людей с металлическими прутьями вломилась в здание администрации, выбив окна на первом этаже

  • Захват админзданий в Луганске

    После событий в Луганске и.о. президента Украины Александр Турчинов обвинил милицию в измене. Однако, по словам корреспондента ВВС Украина в городе, после длительных переговоров толпа отпустила милиционеров из захваченного здания ОГА