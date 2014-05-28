Индейцы с луками протестовали против футбола

Около тысячи протестующих вышли на улицы столицы Бразилии.
Активисты требовали от правительства прекратить строительство объектов к Чемпионату мира по футболу.
Репортаж корреспондента ВВС Виры Дейвиса.
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Около тысячи протестующих вышли на улицы столицы Бразилии.
Активисты требовали от правительства прекратить строительство объектов к Чемпионату мира по футболу.
Репортаж корреспондента ВВС Виры Дейвиса.