Взрыв в столице Нигерии: более 20 погибших

В результате взрыва возле торгового центра Banex в столице Нигерии Абудже погибли более 20 человек, более 50 - получили ранения.

Взрыв, уничтоживший несколько авто, был слышен за несколько километров.

Этот инцидент - последний из серии жестоких нападений в нигерийской столице за несколько предыдущих месяцев. В апреле взрыв, произошедший на одной из автобусных остановок города, унес жизни 75 человек.

В мае на том же месте в результате взрыва погибли 19. Ответственность за эти два нападения взяла группировка "Боко Харам", которая тогда заявила, что на этом не остановится.

Репортаж корреспондента ВВС Киры Риордан.