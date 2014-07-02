Молния трижды попала в небоскреб
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Молния трижды попала в небоскреб

  • 2 июля 2014

За время грозы, которая началась в понедельник в Чикаго, молнии три раза били по Уиллис Тауэр (Сирс Тауэр).

Это здание в США занимает второе место по высоте и насчитывает 110 этажей.