Двухмесячный волчонок станет послом зоопарка
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Двухмесячный волчонок станет послом зоопарка

  • 3 июля 2014

В Сан-Диего определились с кандидатурой "посла" местного зоопарка.

Волчонок будет представлять калифорнийский зоопарк от имени животных.