Двухмесячный волчонок станет послом зоопарка

В Сан-Диего определились с кандидатурой "посла" местного зоопарка.
Волчонок будет представлять калифорнийский зоопарк от имени животных.
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В Сан-Диего определились с кандидатурой "посла" местного зоопарка.
Волчонок будет представлять калифорнийский зоопарк от имени животных.