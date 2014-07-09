Бразилия-Германия: реакция футбольных фанов

Убедительная победа сборной Германии над Бразилией в полуфинальном матче чемпионата мира стала праздником для одних и драмой для других.

Футболисты немецкой сборной выиграли со счетом 7:1. Причем первые 5 голов бразильцы пропустили в первом тайме.

В Бразилии поражение одно из местных изданий назвало "историческим унижением". После матча на улицы многих бразильских городов вышли разгневанные фаны, на усмирение которых власть направила подразделения полиции.

В Германии фаны в течение всей ночи радовались победе своих футболистов.

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