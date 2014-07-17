В Британии обезьянка дружит со щенками

У Саймона Джеффри, который работает в зоопарке Порт Лимпни (Кент, Великобритания), дома живет обезьянка.

Мужчина забрал малышку к себе после того, как от нее отказалась мать.

Обезьянку назвали Муби в честь города в Нигерии, откуда происходят приматы вида дрил, к которому принадлежит детеныш.

Каждый день Саймон берет Муби с собой на работу, чтобы она могла наблюдать за своими родителями. Таким образом он надеется впоследствии воссоединить обезьянью семью.

Обезьяны дрил - редким видом приматов, которому грозит вымирание. Из-за вырубки лесов в дикой природе их осталось всего около 3000.

Репортаж корреспондента ВВС Люсинды Адам.