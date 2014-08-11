В Москве очереди за футболками с Путиным

В московском ГУМе выстроилась многочасовая очередь желающих купить футболки с изображением президента России Владимира Путина.

В коллекции - 15 моделей с фотографиями президента и надписями "Нас не догонят", "Привет из Крыма" и так далее.

В очереди за футболками можно было встретить как обычных жителей Москвы, так и знаменитостей.

Впервые коллекция бренда с "президентскими" футболками поступила в продажу в июне этого года. Тогда за сутки было продано более 5 тыс. штук.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина попыталась разобраться, почему футболки с изображением Путина вызвали такой ажиотаж.