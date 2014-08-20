Каблуки Леди Гаги сводят с ума австралийских фанов

Эпатажная певица Леди Гага не перестает удивлять своих поклонников по всему миру.
На этой неделе поп-дива прибыла в Австралию, где с радостью встретилась с ценителями ее творчества в городе Перт.
Сотни фанатов собрались у гостиницы "Метрополь", где остановилась Леди Гага, чтобы получить автограф от любимой исполнительницы.
Певица, известная не только своим творчеством, но и эксцентричными нарядами, и на сей раз не разочаровала своих поклонников, появившись перед ними в блестящем черном костюме, с черным макияжем и на удивительно высоких каблуках.
Вскоре в Австралии начнется первое турне певицы с 2012 года.
Видео не сопровождается комментарием