Американский штат залило дождями

Город Финикс в американском штате Аризона оказался в эпицентре непогоды.
На днях в пустынных районах вокруг города были сильные ливни.
По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых частях штата за сутки выпало столько же дождя, как за все лето 2013 года.
Дожди в здешних пустынях бывают редко, поэтому когда начинается ливень, воде некуда стекать, и она затапливает все вокруг.
Местные жители рассказывают, что не видели таких наводнений в последние 20 лет.
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