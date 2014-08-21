Американский штат залило дождями

Город Финикс в американском штате Аризона оказался в эпицентре непогоды.

На днях в пустынных районах вокруг города были сильные ливни.

По данным Национальной метеорологической службы, в некоторых частях штата за сутки выпало столько же дождя, как за все лето 2013 года.

Дожди в здешних пустынях бывают редко, поэтому когда начинается ливень, воде некуда стекать, и она затапливает все вокруг.

Местные жители рассказывают, что не видели таких наводнений в последние 20 лет.

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