Несмотря на многочисленные сообщения о погибших в Украине российских солдатах, власти России продолжают игнорировать все вопросы на эту тему.

Линия контролируемых государством СМИ сводится к тому, что все погибшие d Украине были добровольцами и отправились на войну, пока были в отпуске.

Узнать что-либо от родственников военнослужащих крайне трудно. Попытки найти могилы погибших солдат оборачиваются угрозами и нападениями.

На съемочную группу ВВС напали после того, как журналисты поговорили с сестрой погибшего военнослужащего в Астраханской области.

Репортаж корреспондента ВВС Стива Розенберга.