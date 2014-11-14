Как поет комета Чурюмова/Герасименко

Европейское космическое агентство опубликовало аудиозапись "пения" кометы Чурюмова/Герасименко.

Поскольку звуковые волны не распространяются в космосе, эти звуки нельзя считать настоящим голосом кометы. Одно из устройств на борту "Розетты" замерило изменения в магнитном поле вокруг кометы, вызванные ее взаимодействием с так называемым солнечным ветром - потоком ионизированных частиц от Солнца. Эти магнитные колебания происходят на частоте 40-50 МГц, что в 10 000 раз ниже, чем может услышать человеческое ухо.

Увеличив частоту записи так, чтобы она стала доступна людям, ученые и получили этот звук.

Пение кометы Чурюмова/Герасименко понравилось сотням тысяч пользователей соцсетей по всему миру. Некоторые сравнили это звучание со звуками, которые издавал Хищник в фильме с Арнольдом Шварценеггером.