В Милане вспыхнули драки у "Ла Скала"

В воскресенье вечером возле оперного театра "Ла Скала" в Милане собрались демонстранты, возмущенные мерами жесткой экономии и новой реформой трудового законодательства.

Полиция пыталась не пустить около 300 протестующих в здание театра, где по случаю открытия нового театрального сезона собрались ведущие политики Италии, бизнесмены и культурные деятели.

Активисты забросали полицейских яйцами, овощами и файерами.

По сообщениям, двое сотрудников полиции получили ранения.

Открытие сезона в театре "Ла Скала" ежегодно становилось мишенью протестов, особенно в последние годы, когда страна пережила рецессию.

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