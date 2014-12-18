ЛГБТ-свадьба в России: "мы обычные люди"

Свадьба Ирины Шумиловой и Алены Фурсовой в Санкт-Петербурге в начале ноября спровоцировала скандал. Депутат петербургского Заксобрания Виталий Милонов тогда назвал их союз "содомским и греховным" и призвал к расторжению брака.

Официальная регистрация стала возможна потому, что у Ирины, которая поменяла пол, паспорт все еще оформлен на мужское имя.

Пара намерена бороться за свой брак даже после того, как процесс официальной смены пола для Ирины будет завершен.

Корреспондент BBC Сара Рейнсфорд поговорила с Аленой и Ириной о свадьбе и отношении к ним со стороны общества.