Пугающая красота: пауки вблизи
Индонезийский фотограф Рони Хендраван находит вдохновение в том, что на других наводит страх. В центре его внимания - страшные, мохнатые и невероятно красивые пауки.
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Индонезийский фотограф Рони Хендраван - настоящий смельчак, ведь он черпает вдохновение в том, что многих пугает до беспамятства. В центре его внимания - страшные, мохнатые и невероятно красивые пауки. На этом фото паук-скакун демонстрирует свое яркое "одеяние".
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Фотограф признается, что снимать этих существ очень трудно, ведь они постоянно в движении. Помимо этого некоторые из них могут быть по-настоящему опасными. Вот, например, как этот тарантул.
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"Утром пауки не слишком агрессивны. Однако, когда они передвигаюся, дела обстоят сложнее", - говорит Рони Хендраван. Но напрыгавшись и набегавшись, эти существа утомляются, и тогда их легче снять на камеру, объясняет фотограф. Этого многоглазого красавца художник "поймал" именно в такой момент.
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Пауки - самые распространенные представители класса арахнид (паукообразных). Ученым известно более 50 тысяч видов этих существ.
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Этот "пушистик" является представителем наиболее многочисленного семейства пауков - скакунов. В мире насчитывают более 5000 видов таких "попрыгунчиков". Они встречаются во всех уголках планеты и могут жить в довольно экстремальных условиях: например, на вершине горы Эверест.
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Название пауков-скакунов более чем оправдано. Эти хищники способны прыгать на расстояние, в 50 раз превышающее длину их тела, захватывая свою жертву врасплох.
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Пауки скакуны - настоящие охотники. В отличие от других своих братьев, которые ловят добычу с помощью паутины, эти красавцы предпочитают охоту. Они не только умело прыгают, но и еще обладают необычайно острым зрением.
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Некоторые представители семейства скакунов внешне очень напоминают муравьев. На самом деле - это хитрость, ведь такое сходство позволяет паукам приближаться к муравьям и охотиться на них. Спереди у таких пауков огромные хелицеры - челюсти, чтобы разрывать пищу на куски.
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А это представитель еще одного большого паучьего семейства - пауков-охотников, известных своей быстротой и ловкостью во время охоты.