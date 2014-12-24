Пугающая красота: пауки вблизи

"Утром пауки не слишком агрессивны. Однако, когда они передвигаюся, дела обстоят сложнее", - говорит Рони Хендраван. Но напрыгавшись и набегавшись, эти существа утомляются, и тогда их легче снять на камеру, объясняет фотограф. Этого многоглазого красавца художник "поймал" именно в такой момент.