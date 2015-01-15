В Замбии бегемот напал на лодку

Бегемоты не зря считаются одними из самых опасных животных Африки.

На вид спокойные и неуклюжие, они легко вводят в заблуждение туристов и исследователей.

Но, когда возникает опасность для его жизни или жизни его детей - берегитесь!

Увидев врага, бегемот способен набирать головокружительную скорость и проявлять большую ловкость.

Именно такой инцидент произошел недавно в Замбии. Местный сафари-гид снимал на камеру животных, живущих на озере, когда прямо у его лодки вынырнул огромный бегемот.

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