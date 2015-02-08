Дикие звери в Чернобыльской зоне
Зоолог Сергей Гащак уже много лет изучает фауну Зоны отчуждения, фотографируя диких зверей с помощью фотоловушек.
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Эколог и зоолог Сергей Гащак, который последние 25 лет изучает животную жизнь Чернобыльской зоны, фотографирует дикую природу с помощью фотоловушек, расставленных в разных точках леса. Ловушки автоматически срабатывают на присутствие в кадре теплых объектов
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Ловушки развешивают на стволах деревьев. Некоторые звери, например, лоси, иногда любят их облизывать
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С тех пор как эти земли покинули люди, животные чувствуют себя здесь настоящими хозяевами
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Через несколько лет после аварии, в 1990-х, в зоне резко выросла популяция диких свиней. Сейчас их количество естественным образом уменьшилось
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В Зоне много оленей - по подсчетам Сергея Гащака, не менее 1,5 тысячи
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Уникальное фото, на котором видна охота стаи волков на оленя. Борьба шла прямо перед фотоловушкой. Олень продержался два дня
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А это табун лошадей Пржевальского, которых завезли в конце 1990-х и они хорошо прижились в Зоне. Пока у них нет природных врагов-хищников, хотя впоследствии волки научатся охотиться и на этих животных, говорит зоолог
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Барсукам тоже хорошо живется в Зоне. Они любят рыть норы под заброшенными людскими жилищами, которых здесь хватает
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Рысь с рысенком летом
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Зимой эти животные тоже достаточно активны
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Енотовидная собака жила на этих землях сотни лет назад, поэтому легко адаптировалась здесь снова
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Осенью прошлого года исследователям впервые удалось сфотографировать настоящую сенсацию - бурого медведя, который тоже вернулся в Чернобыльские леса
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Достаточно в этих лесах и птиц. Черные журавли не любят соседства с нашим видом и поселились здесь вместо белых журавлей, которые покинули Зону вместе с людьми
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Эту сову Сергей Гащак сфотографировал в заброшенной деревянной церкви в селе Красное. Зоолог говорит, что она похожа на ангела
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Сова-ангел