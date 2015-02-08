Дикие звери в Чернобыльской зоне

  • 8 февраля 2015

Зоолог Сергей Гащак уже много лет изучает фауну Зоны отчуждения, фотографируя диких зверей с помощью фотоловушек.

  • дикие звери в Чернобыле

    Эколог и зоолог Сергей Гащак, который последние 25 лет изучает животную жизнь Чернобыльской зоны, фотографирует дикую природу с помощью фотоловушек, расставленных в разных точках леса. Ловушки автоматически срабатывают на присутствие в кадре теплых объектов

  • дикие звери в Чернобыле

    Ловушки развешивают на стволах деревьев. Некоторые звери, например, лоси, иногда любят их облизывать

  • дикие звери в Чернобыле

    С тех пор как эти земли покинули люди, животные чувствуют себя здесь настоящими хозяевами

  • дикие звери в Чернобыле

    Через несколько лет после аварии, в 1990-х, в зоне резко выросла популяция диких свиней. Сейчас их количество естественным образом уменьшилось

  • дикие звери в Чернобыле

    В Зоне много оленей - по подсчетам Сергея Гащака, не менее 1,5 тысячи

  • дикие звери в Чернобыле

    Уникальное фото, на котором видна охота стаи волков на оленя. Борьба шла прямо перед фотоловушкой. Олень продержался два дня

  • дикие звери в Чернобыле

    А это табун лошадей Пржевальского, которых завезли в конце 1990-х и они хорошо прижились в Зоне. Пока у них нет природных врагов-хищников, хотя впоследствии волки научатся охотиться и на этих животных, говорит зоолог

  • дикие звери в Чернобыле

    Барсукам тоже хорошо живется в Зоне. Они любят рыть норы под заброшенными людскими жилищами, которых здесь хватает

  • дикие звери в Чернобыле

    Рысь с рысенком летом

  • дикие звери в Чернобыле

    Зимой эти животные тоже достаточно активны

  • дикие звери в Чернобыле

    Енотовидная собака жила на этих землях сотни лет назад, поэтому легко адаптировалась здесь снова

  • дикие звери в Чернобыле

    Осенью прошлого года исследователям впервые удалось сфотографировать настоящую сенсацию - бурого медведя, который тоже вернулся в Чернобыльские леса

  • дикие звери в Чернобыле

    Достаточно в этих лесах и птиц. Черные журавли не любят соседства с нашим видом и поселились здесь вместо белых журавлей, которые покинули Зону вместе с людьми

  • дикие звери в Чернобыле

    Эту сову Сергей Гащак сфотографировал в заброшенной деревянной церкви в селе Красное. Зоолог говорит, что она похожа на ангела

  • дикие звери в Чернобыле

    Сова-ангел