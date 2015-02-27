В Латвии военные НАТО привыкают к ледяной купели

В Латвии во время одного из этапов совместных учений НАТО военнослужащие по очереди прыгали в прорубь, чтобы адаптироваться к условиям холодной зимы.

После этого инструктор спрашивал у каждого, кто проходил тест, его звание, имя, место дислокации подразделения в Латвии и только потом позволял выбраться из воды на лед.

В учениях принимали участие военнослужащие Латвии, Канады и США.

Министр обороны Латвии Раймондс Вейонис заявил, что после событий в Украине Латвия нуждается в большем присутствии войск НАТО, а совместные учения призваны усовершенствовать взаимодействие между подразделениями разных стран альянса.

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