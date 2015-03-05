Японский остров - кошачий рай
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Японский остров - кошачий рай

  • 5 марта 2015

Туристы со всей Японии съезжаются на маленький рыбацкий остров, получивший известность благодаря своим котам.

На острове Аошима живут 22 человек и более 120 кошек - на одного человека приходится шесть котов.

Рассказывает Андрей Кравец.