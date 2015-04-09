Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

  • 9 апреля 2015

В четверг, 9 апреля, на столичной Софийской площади состоялось торжественное открытие IV Всеукраинского фестиваля писанок.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    В четверг, 9 апреля, на столичной Софийской площади торжественно открылся IV Всеукраинский фестиваль писанок.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    На территории Национального заповедника "София Киевская" в течение десяти дней можно увидеть произведения искусства, сделанные с помощью десятков тысяч писанок со всей Украины.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Свои работы на фестивале представили мастера из разных регионов страны, каждый из которых отличается неповторимым колоритом ...

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    ... и техникой.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Организаторы украсили территорию заповедника разнообразными арт-объектами, сделанными из писанок.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Посетители "Софии Киевской" охотно фотографируются на фоне пасхальных инсталляций.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    "Цветущая" писанка.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    В рамках фестиваля можно приобщиться к созданию праздничных украшений на специальных мастер-классах.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Для детей на фестивале сделали лабиринт из сена.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    В этом году здесь впервые представили три двухметровые люстры, для изготовления которых, по словам организаторов, использовали более 7 тыс. писанок.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Для фестиваля цветными пасхальными яйцами украсили весь заповедник.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    20-метровый украшенный писанками коридор под названием "Тоннель желаний" протянулся от Дома митрополита до Софийского собора.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Пространство у колокольни украсили 20 двухметровых писанок.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Эти писанки приехали в Киев из разных областей Украины.

  • Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии

    Фестиваль будет проходить в Национальном заповеднике "София Киевская" до 19 апреля.