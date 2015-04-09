Пасхальный Киев: фестиваль писанки в Софии
В четверг, 9 апреля, на столичной Софийской площади состоялось торжественное открытие IV Всеукраинского фестиваля писанок.
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В четверг, 9 апреля, на столичной Софийской площади торжественно открылся IV Всеукраинский фестиваль писанок.
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На территории Национального заповедника "София Киевская" в течение десяти дней можно увидеть произведения искусства, сделанные с помощью десятков тысяч писанок со всей Украины.
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Свои работы на фестивале представили мастера из разных регионов страны, каждый из которых отличается неповторимым колоритом ...
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... и техникой.
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Организаторы украсили территорию заповедника разнообразными арт-объектами, сделанными из писанок.
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Посетители "Софии Киевской" охотно фотографируются на фоне пасхальных инсталляций.
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"Цветущая" писанка.
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В рамках фестиваля можно приобщиться к созданию праздничных украшений на специальных мастер-классах.
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Для детей на фестивале сделали лабиринт из сена.
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В этом году здесь впервые представили три двухметровые люстры, для изготовления которых, по словам организаторов, использовали более 7 тыс. писанок.
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Для фестиваля цветными пасхальными яйцами украсили весь заповедник.
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20-метровый украшенный писанками коридор под названием "Тоннель желаний" протянулся от Дома митрополита до Софийского собора.
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Пространство у колокольни украсили 20 двухметровых писанок.
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Эти писанки приехали в Киев из разных областей Украины.
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Фестиваль будет проходить в Национальном заповеднике "София Киевская" до 19 апреля.