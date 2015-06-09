Реконструкция Майдана: конкурс проектов
Каким должен быть обновленный центр Киева? Предлагаем взглянуть на архитектурные проекты, набравшие наибольшее количество голосов в конкурсе "Территория достоинства".
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Каким должен быть обновленный центр столицы? Киевские власти проводят конкурс проектов и обещают в июне, после заседания жюри и экспертов, назвать победителей. А тем временем предлагаем вам взглянуть на идеи, набравшие наибольшее количество голосов в общественном голосовании.
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Из четырех номинаций конкурса "Территория достоинства" наибольшую популярность снискала посвященная памятнику Небесной сотни.
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Автор этого проекта предлагает посадить аллею Небесной Сотни из красных дубов.
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Скульптура архангела Михаила. Вид с аллеи Небесной сотни.
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Ангелы, изображения святых и другие религиозные образы встречаются в проектах очень часто.
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Другая номинация - организация общественного пространства в центре Киева.
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Этот проект называется "Палитра Шевченко". По словам автора, в настоящее время ни одно произведение в Украине не отражает "многогранную палитру творчества" Тараса Шевченко.
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Автор этой идеи хочет на месте памятника Ленину установить скульптуру Богоматери.
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А это - один из проектов музея Майдана.
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Еще один проект музея, который предлагают разместить на аллее Небесной сотни, напротив верхнего выхода из метро "Крещатик".
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Еще один вариант музея - на том же месте.
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Проект Украинского дома на Европейской площади.
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Автор этого проекта предлагает построить прозрачную галерею с Владимирской горки до Детского театра в Мариинском парке.
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Это не леса. Это - Украинский дом в стеклянном куполе на металлическом каркасе.
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Украинский дом, вид изнутри. Все проекты можно посмотреть на сайте demos.org.ua или на выставке, которая продлится до 25 июня на Майдане Незалежности.