Реконструкция Майдана: конкурс проектов

  • 9 июня 2015

Каким должен быть обновленный центр Киева? Предлагаем взглянуть на архитектурные проекты, набравшие наибольшее количество голосов в конкурсе "Территория достоинства".

  • Майдан Незалежности

    Каким должен быть обновленный центр столицы? Киевские власти проводят конкурс проектов и обещают в июне, после заседания жюри и экспертов, назвать победителей. А тем временем предлагаем вам взглянуть на идеи, набравшие наибольшее количество голосов в общественном голосовании.

  • Майдан Незалежности

    Из четырех номинаций конкурса "Территория достоинства" наибольшую популярность снискала посвященная памятнику Небесной сотни.

  • Майдан Незалежности

    Автор этого проекта предлагает посадить аллею Небесной Сотни из красных дубов.

  • Майдан Незалежности

    Скульптура архангела Михаила. Вид с аллеи Небесной сотни.

  • Майдан Незалежности

    Ангелы, изображения святых и другие религиозные образы встречаются в проектах очень часто.

  • Майдан Незалежности

    Другая номинация - организация общественного пространства в центре Киева.

  • Майдан Незалежности

    Этот проект называется "Палитра Шевченко". По словам автора, в настоящее время ни одно произведение в Украине не отражает "многогранную палитру творчества" Тараса Шевченко.

  • Майдан Незалежности

    Автор этой идеи хочет на месте памятника Ленину установить скульптуру Богоматери.

  • Майдан Незалежности

    А это - один из проектов музея Майдана.

  • Майдан Незалежности

    Еще один проект музея, который предлагают разместить на аллее Небесной сотни, напротив верхнего выхода из метро "Крещатик".

  • Майдан Незалежности

    Еще один вариант музея - на том же месте.

  • Майдан Незалежности

    Проект Украинского дома на Европейской площади.

  • Майдан Незалежности

    Автор этого проекта предлагает построить прозрачную галерею с Владимирской горки до Детского театра в Мариинском парке.

  • Майдан Незалежности

    Это не леса. Это - Украинский дом в стеклянном куполе на металлическом каркасе.

  • Майдан Незалежности

    Украинский дом, вид изнутри. Все проекты можно посмотреть на сайте demos.org.ua или на выставке, которая продлится до 25 июня на Майдане Незалежности.