Реконструкция Майдана: конкурс проектов

Каким должен быть обновленный центр столицы? Киевские власти проводят конкурс проектов и обещают в июне, после заседания жюри и экспертов, назвать победителей. А тем временем предлагаем вам взглянуть на идеи, набравшие наибольшее количество голосов в общественном голосовании.