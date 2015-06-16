Новинки Ле Бурже: кухонные лифты и кровати для стюардов

В течение недели на аэродроме Ле Бурже под Парижем проходит один из самых престижных авиасалонов мира.

Ведущие производители самолетов представляют здесь свою продукцию каждые два года. А любители авиации имеют возможность не только наблюдать демонстрационные полеты, но и узнать о новейших разработках авиастроения.

Корреспондент ВВС Тео Леггет посетил стенд компании Zodiac, которая занимается дизайном и производством бортовых систем самолета, чтобы ознакомиться с последними тенденциями бортового дизайна лайнеров.