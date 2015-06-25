Как британцы открыли детский дом в Украине

Еще 12 лет назад, живя в Великобритании, Лен и Патриция Джой и представить не могли, что когда-то будут жить за границей, тем более в украинской деревне.

Но однажды их жизнь коренным образом изменилась. Они продали свой дом в графстве Эссекс и переехали в Украину, чтобы открыть здесь детский дом.

Что же побудило их бросить устоявшуюся жизнь и отправиться в чужую страну? Корреспонденты ВВС Украина приехали к супругам в гости, чтобы услышать их историю.

Видео Анастасии Грибановой и Сергея Полякова.

Больше о семье Джой и их детском доме можно прочитать здесь.