Старинный парусник в Нью-Йорке

Французский парусник "Гермиона" пересек Атлантику и достиг Нью-Йорка.

Реплика фрегата ХVII века "Гермиона" сыграет одну из главных ролей в праздновании Дня Независимости США.

Корабль построили по технологии, которая существовала в те времена, когда североамериканские британские колонии начали борьбу за независимость.

На строительство корпуса реплики исторического корабля использовали 2000 дубовых стволов.

В 1780 году Франция направила в Северную Америку свой военный корабль с посланником, аристократом маркизом Лафайетом, который пообещал повстанцам дополнительную военную поддержку.

Репортаж корреспондента ВВС Тима Алмани