Крохотные акробаты: как прыгают насекомые

Доктор Грегори Саттон из Бристольского университета взялся исследовать, как прыгают одни из самых ловких акробатов мира природы - насекомые.

С помощью высокоскоростных камер ученый пытается раскрыть, что помогает этим существам подниматься в воздух.

В своей лаборатории ученый наблюдает за блохами, цикадами, кузнечиками и богомолами.

Кадры, снятые доктором Саттоном, демонстрируют совершенство и ловкость, с которыми прыгают насекомые.

Продюсер Виктория Хилл.

Видео предоставлено доктором Грегори Саттоном (Бристольский университет) и профессором Малкольмом Бэрроу (Кембриджский университет).