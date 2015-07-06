Крохотные акробаты: как прыгают насекомые

Доктор Грегори Саттон из Бристольского университета взялся исследовать, как прыгают одни из самых ловких акробатов мира природы - насекомые.
С помощью высокоскоростных камер ученый пытается раскрыть, что помогает этим существам подниматься в воздух.
В своей лаборатории ученый наблюдает за блохами, цикадами, кузнечиками и богомолами.
Кадры, снятые доктором Саттоном, демонстрируют совершенство и ловкость, с которыми прыгают насекомые.
Продюсер Виктория Хилл.
Видео предоставлено доктором Грегори Саттоном (Бристольский университет) и профессором Малкольмом Бэрроу (Кембриджский университет).