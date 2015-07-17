Жительница Рассыпного о крушении МН17: на мою кухню упал труп

В пятницу 17 июля исполняется год с момента катастрофы лайнера рейса MH17 на востоке Украины.
На борту самолета Малайзийских авиалиний находилось 298 человек. Все они погибли.
Год спустя команда ВВС отправилась на место крушения, чтобы пообщаться с местными жителями, которые стали свидетелями катастрофы.
Инна Типунова живет в селе Рассыпное, куда упала часть обломков самолета, а люди находили тела и фрагменты тел погибших у себя во дворах.
Женщина рассказала, как тело пассажирки самолета упало к ней в кухню, насквозь пробив крышу.
Видео корреспондента ВВС Тома Барриджа.