"Унесенные ветром" на рисовом поле в Японии

Деревню Инакадате, расположенную в 600 милях к северу от Токио, нельзя назвать туристическим центром, ведь, кроме сельскохозяйственных угодий и огромных рисовых полей, здесь ничего нет.

Все началось в 1993 году, когда японцы искали проект, который мог бы "оживить" местную экономику. Им нужен был способ привлечь туристов, заинтересовав японским искусством и рисовыми полями в частности.

Кто-то предложил не просто вырастить рис, но и сделать это красиво. В результате каждый год дизайнеры перед посадкой разрабатывают на компьютере проекты будущего произведения искусства, выращенного на земле.

Картины лучше всего смотреть в сентябре, когда вся растительность уже взошла и вовсю цветет.

В этом году гордостью Инакадате стала культовая сцена из фильма "Унесенные ветром" - Скарлетт О'Хара в жарких объятиях Ретта Батлера.

Чтобы создать это "полотно", мастера использовали десять различных сортов риса.

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