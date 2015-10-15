Иран показал секретную подземную ракетную базу
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Иран показал секретную подземную ракетную базу

  • 15 октября 2015

Иранское государственное телевидение показало кадры подземных ракетных пусковых установок.

На секретной базе находятся ракеты среднего и дальнего радиусов действия.