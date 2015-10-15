Иран показал секретную подземную ракетную базу

Иранское государственное телевидение показало кадры подземных ракетных пусковых установок.
На секретной базе находятся ракеты среднего и дальнего радиусов действия.
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerShare this with Messenger
MessengerShare this with Messenger
TelegramShare this with Telegram
ViberShare this with Viber
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Иранское государственное телевидение показало кадры подземных ракетных пусковых установок.
На секретной базе находятся ракеты среднего и дальнего радиусов действия.