Кадры с места падения самолета в Южном Судане

Самолет с российским экипажем АН-12 на борту разбился при взлете недалеко от международного аэропорта в Джубе.

По меньшей мере 25 человек погибли. Однако количество жертв авиакатастрофы может достичь 40 человек.

Радио Джубы Miraya сообщает, что самолет направлялся в Палоч в штате Верхний Нил и разбился в 800 метрах от взлетной полосы.

Представитель президента Атени Век Атени сказал агентству Reuters, что по крайней мере два человека выжили - член экипажа и ребенок.

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