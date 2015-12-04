неделя в истории
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Эта неделя в истории: памятные даты

  • 4 декабря 2015

Катастрофа на заводе в Индии, полет космического зонда "Пионер" к Юпитеру и встреча строителей под Ла-Маншем - такими были исторические события, произошедшие в начале декабря.

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