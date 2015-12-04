Эта неделя в истории: памятные даты

Катастрофа на заводе в Индии, полет космического зонда "Пионер" к Юпитеру и встреча строителей под Ла-Маншем - такими были исторические события, произошедшие в начале декабря.
Смотрите больше в историческом обзоре ВВС
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerShare this with Messenger
MessengerShare this with Messenger
TelegramShare this with Telegram
ViberShare this with Viber
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Катастрофа на заводе в Индии, полет космического зонда "Пионер" к Юпитеру и встреча строителей под Ла-Маншем - такими были исторические события, произошедшие в начале декабря.
Смотрите больше в историческом обзоре ВВС