Роботы Google заменили оленей Санты

Инженеры Boston Dynamics - подразделения Google, которое занимается роботехникой, решили необычным способом отметить наступающие новогодние праздники.

Сотрудники компании создали группу из трех своих самых современных роботов BіgDog, которыми заменили оленей в импровизированной упряжке Санта-Клауса.

Ранее в этом году морские пехотинцы США провели испытания BіgDog на предмет использования роботов в ходе боевых действий.

Однако в Google отмечают, что назначение этих машин не является исключительно военным.

Кадры предоставлены Boston Dynamics.