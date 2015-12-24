Роботы Google заменили оленей Санты

Инженеры Boston Dynamics - подразделения Google, которое занимается роботехникой, решили необычным способом отметить наступающие новогодние праздники.
Сотрудники компании создали группу из трех своих самых современных роботов BіgDog, которыми заменили оленей в импровизированной упряжке Санта-Клауса.
Ранее в этом году морские пехотинцы США провели испытания BіgDog на предмет использования роботов в ходе боевых действий.
Однако в Google отмечают, что назначение этих машин не является исключительно военным.
Кадры предоставлены Boston Dynamics.