Уюни: самый большой солончак в мире

Фотограф Фелипе Абреу и журналист Луис Фелипе Сильва отправились в Боливию, чтобы посмотреть на знаменитый солончак Уюни - самую большую соляную равнину на Земле. Горизонт там часто просто невозможно различить. Сложно определить, где заканчивается земля и начинается небо. Трудно понять, где сам предмет, а где его отражение.