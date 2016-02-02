Уюни: самый большой солончак в мире

  • 2 февраля 2016

Фоторепортаж из знаменитой соляной пустыни Уюни, расположенной на юге Боливии.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Фотограф Фелипе Абреу и журналист Луис Фелипе Сильва отправились в Боливию, чтобы посмотреть на знаменитый солончак Уюни - самую большую соляную равнину на Земле. Горизонт там часто просто невозможно различить. Сложно определить, где заканчивается земля и начинается небо. Трудно понять, где сам предмет, а где его отражение.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Уюни - самая большаясоляная пустыня в мире площадью 12 тыс кв. км. В некоторые сезоны ее поверхность напоминает зеркало.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    В другие месяцы - это огромное белое полотно сырой соли.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Добыча соли остается одним из главных промыслов тех, кто живет рядом с огромной белой равниной.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Солончак привлекает и туристов, желающих своими глазами увидеть уникальное геологическое образование. Поверхность солончака напоминает огромную мозаику, составленную из шестиугольников различной формы.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Но на солончака есть и жизнь. Уюни - это место размножения розовых фламинго.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Из растений преобладают гигантские кактусы.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Многие туристы начинают осмотр с "кладбища поездов". Уюни располагался на железнодорожной ветке, соединяющей Боливию и Чили.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Поезда, груженые золотом, серебром и другими металлами, шли в тихоокеанский порт Антофагаста.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Перед путешественниками неожиданно появляется соляная скульптура в честь ралли "Дакар", трасса которого проходит по краю пустыни.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Но для большинства туристов главным пунктом программы становится наблюдение за тем, какими невероятными красками играет закат солнца в пустыне.

  • Уюни: самый большой солончак в мире

    Другие же увлекаются причудливыми формами "Пустыни Дали", названной в честь знаменитого художника.