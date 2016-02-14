Рука Терминатора: возможности бионического протеза

Бывший военный Слава Буйновский, который потерял в боях на Донбассе руку и ногу, демонстрирует возможности своего нового бионического протеза руки, который ему установили в Киеве.

Подробнее читайте в статье "Как в Украине осваивают хай-тек протезы".