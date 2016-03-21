Женщины-победители: спортсменка-пятиборец из Египта

ВВС продолжает серию видеорассказов от первого лица, повествующих о женщинах-спортсменах, которые добились успеха в своем виде спорта вопреки обстоятельствам.

Чемпионка по современному пятиборью из Египта Айя Медани – самая молодая спортсменка, выступавшая в современном пятиборье на Олимпийских играх.

Когда Медани принимала участие в своей первой Олимпиаде – в Афинах в 2004 году, – ей было всего 14 лет. Затем были Олимпийские игры в Пекине и Лондоне.

Медани – победительница многих международных соревнований.

Сейчас спортсменка, пользующаяся огромным уважением соотечественников, хочет изменить отношение к спорту - особенно женскому - у себя на родине.