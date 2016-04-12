Умер самый длинный в мире питон

Змею нашли 7 апреля, спустя три дня она скончалась.

На этом видео питона держат несколько человек, чтобы показать насколько большим оказался "житель джунглей".

Общая длина питона оценивается в 8 м, вес - в 250 кг.

Это достижение собирались официально зафиксировать в Книге рекордов Гиннесса.

Однако питон уже умер. Перед этим рептилия отложила яйца.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, на данный момент самой длинной змеей в мире из когда-либо пойманных является сетчатый питон Медуза из США, длина его составляет 7,67 м, вес - 158 кг.