Убийство Шеремета: кадры с места взрыва авто

Полиция работает на месте взрыва автомобиля, в котором погиб журналист Павел Шеремет. Это произошло утром в центре Киева - на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Киевская милиция предварительно квалифицировала инцидент как умышленное убийство и начала досудебное расследование событий.

"Делается все, чтобы должным образом собрать с места происшествия все доказательства. Должным образом осмотреть место события и дальше проводить расследование", - заявил представитель министерства внутренних дел Артем Шевченко.

Последние пять лет уроженец Минска Павел Шеремет жил в Киеве. Он работал в "Украинской правде" и был ведущим на "Радио Вести".

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