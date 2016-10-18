Белая акула ворвалась в клетку с дайвером

Огромная белая акула, за которой возле мексиканского побережья наблюдали дайверы, ворвалась в одну из смотровых клеток.

Дайвер просто чудом избежал смертельной опасности и невредимым поднялся на борт катера.

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