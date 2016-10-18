Белая акула ворвалась в клетку с дайвером

Огромная белая акула, за которой возле мексиканского побережья наблюдали дайверы, ворвалась в одну из смотровых клеток.
Дайвер просто чудом избежал смертельной опасности и невредимым поднялся на борт катера.
Видео не сопровождается комментарием.
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerShare this with Messenger
MessengerShare this with Messenger
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
LiveJournalShare this with LiveJournal
Мой мирShare this with Мой мир
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Огромная белая акула, за которой возле мексиканского побережья наблюдали дайверы, ворвалась в одну из смотровых клеток.
Дайвер просто чудом избежал смертельной опасности и невредимым поднялся на борт катера.
Видео не сопровождается комментарием.