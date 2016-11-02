Черепахи
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В Перу в реку выпустили тысячи черепашек

  • 2 ноября 2016

В этой части бассейна Амазонки перуанские ученые пытаются сохранить популяцию редких черепах (taricaya).

На этот раз в водоем выпустили около 17 тыс. черепашек.

Видео не сопровождается комментарием.

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