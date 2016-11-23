ФБР вирішило не висувати обвинувачень проти Бреда Пітта

Копирайт изображения AFP Image caption До останнього інциденту стосунки в сім'ї акторів сприймалися як зразкові

За результатами перевірки інформації про нібито неналежне поводження Бреда Пітта з одним зі своїх дітей ухвалили рішення не висувати проти нього обвинувачень. Про це заявило Федеральне бюро розслідувань. Подальшого розслідування не буде.

Голлівудського кіноактора підозрювали в жорстокому поводженні зі 15-річним прийомним сином Меддоксом під час сварки на борту приватного літака у вересні цього року.

Цей інцидент послужив поштовхом для розлучення "зразкової голлівудської пари" Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.

Акторка подала на розлучення на наступний день після ймовірного інциденту і назвала причиною розлучення "непримиренні розбіжності".

У ФБР заявили, що жодних обвинувачень у цій справі не буде.

Раніше до аналогічних висновків дійшли співробітники департаменту у справах сім'ї та дітей Лос-Анджелеса, які проводили власне розслідування.

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Представники влади поговорили з Піттом та Джолі, а також з їхніми дітьми та іншими свідками конфлікту. Раніше Анджеліна Джолі стверджувала, що чоловік іноді поводився з дітьми жорстоко та кинувся на Меддокса під час сварки, що виникла на борту літака.

Повідомлялося, що за домовленістю між акторами, усі діти подружжя залишаються жити разом з матір'ю, а Бред Пітт здійснюватиме "терапевтичні візити" до них.

Однак, як відзначають експерти, рішення ФБР, як і попередній висновок соціальної служби, дає Пітту перевагу в спробі добитися рівних прав з опіки над дітьми. За повідомленнями ЗМІ, актор сподівається домогтися, щоб діти могли жити з ним також.

Роман Анджеліни Джолі і Бреда Пітта почався в 2004 році. Пара одружилася лише в 2014 році. У 52-річного Пітта і 41-річної Джолі шестеро дітей віком від восьми до 15 років, троє з них - прийомні.