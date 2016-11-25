Влада Колумбії підписала нову мирну угоду з ФАРК

Копирайт изображения AFP Image caption Президент Сантос і лідер ФАРК Тимошенко потисли один одному руки

Колумбійський уряд і найбільше повстанське угрупування країни ФАРК підписали нову мирну угоду.

Попередню угоду відхилив колумбійський народ на референдумі 2 жовтня.

Новий, переглянутий варіант вирішили передати до конгресу для затвердження, а не виносити на референдум.

Цей документ повинен покласти край 50-річному збройному конфлікту, який забрав життя понад 260 тисяч людей.

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос і лідер повстанського угрупування ФАРК Родріго Лондоньо підписали нову угоду на скромній церемонії в столиці країни Боготі, а потім її передали голові конгресу.

Церемонія була набагато стриманішою, порівняно з тією, на якій у вересні підписали попередню угоду. Тоді були присутні лідери країн регіону та генсек ООН Пан Гі Мун.

Лідер ФАРК Родріго Лондоньо, більш відомий як "Тимошенко", і президент Сантос потисли один одному руки.

"Покласти край війні"

"Тимошенко" заявив, що угода "остаточно покладе край війні, аби ми могли вирішувати свої розбіжності цивілізовано".

Президент Сантос сказав, що переглянута угода є кращою, ніж попередня, оскільки вона дає відповідь на занепокоєння багатьох тих, хто на референдумі проголосував проти.

Згідно з умовами нинішньої угоди, ФАРК відмовляється від збройної боротьби і стає політичною партією, яка братиме участь у виборах 2018 року.

ФАРК також обіцяла виплатити компенсації постраждалим від війни. Для цього угруповання погодилося віддати свої активи. За даними влади, ФАРК має великі ділянки землі, фермерські господарства, будівельні компанії та магазинами.

Опозиція вимагає провести новий референдум, щоб затвердити угоду.

За досягнення перемир'я з ФАРК президент Колумбії отримав Нобелівську премію миру.