Українців закликають запалити свічку пам'яті

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Керівники України закликали громадян о 16:00 запалити свічку пам'яті у День пам'яті жертв Голодоморів 26 листопада.

"Пам'ять про страшний злочин організаторів Голодомору дає нам сили захищати своє майбутнє. Україна пам'ятає", - йдеться на сторінках президента Петра Порошенка в соцмережах.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що Голодомор - "одна із найбільших катастроф в історії європейського людства".

"Світ має знати страшну правду про події 1932-1933 років. Запалімо свічку пам'яті про загиблих. Шануємо, пам'ятаємо!", - написав він у Facebook.

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій також закликав українців у всіх країнах світу запалити свічку пам'яті.

"Запалені у мільйонів українців свічки у вікнах, символ пам'яті жертв Голодомору, нагадують нам усім, яку страшну ціну ми заплатили за втрату держави", - цитує пана Парубія сайт Верховної Ради.

"Тому сьогодні всі разом, незважаючи на спроби нас роз'єднати, ми пліч-о-пліч обороняємо українську землю від окупанта. І я переконаний, що ми звільнимо українські землі від ворога і захистимо наших громадян", - наголосив він.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав Голодомор - "одним із найжахливіших злочинів в історії людства".

"Шляхом геноциду українського народу комуністичний режим намагався зламати наше одвічне прагнення до свободи. Так і сьогодні правонаступник СРСР - Росія - намагається знищити Україну та українців", - йдеться на офіційному сайті РНБО.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи, в Україні протягом 1932-1934 років від голоду померли майже 4 млн людей або 13% населення.

Близько 13:00 у центрі Києва заплановані жалобні заходи за участю керівників країни.