В АТО - п'ятеро поранених

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За минулу добу п'ятеро військових отримали поранення в зоні АТО, повідомив речник Міноборони Андрій Лисенко.

"Це все сталося під час обстрілів", - розповів він на брифінгу в суботу.

На луганському напрямку, за словами речника, був бій біля Новозванівки, який тривав близько півгодини.

На маріупольському напрямку тривають масштабні обстріли на приморській ділянці Павлопіль - Широкино. Там по українських позиціях випустили понад 40 мінометних мін і кілька артснарядів, твердять силовики.

Тривали бойові дії і на донецькому напрямку, зокрема на Світлодарськ дузі та в Авдіївській промзоні.

Бойовики, своєю чергою, звинуватили в обстрілах українських військових.