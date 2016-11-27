Пожежа у клубі Львова: поліція каже про необережне поводження з вогнем

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Пожежа у нічному клубі Львова виникла через необережне поводження з відкритим вогнем під час шоу. Про це повідомляється на сайті Нацполіції Львівської області. Пожежа сталася у клубі на вулиці Науковій.

Під час фаєр-шоу в приміщенні клубу вогонь перекинувся на стелю і стіни, що і стало причиною пожежі.

У клубі перебувало більше 200 відвідувачів, 22 з них звернулися за медичною допомогою, троє у тяжкому стані.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 - порушення вимог пожежної безпеки.

Досудове розслідування триває.