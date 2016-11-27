Швейцарці проголосували проти дострокового закриття АЕС

Копирайт изображения AFP Image caption АЕС в Швейцарії

Виборці Швейцарії відкинули на референдумі пропозицію встановити максимальний термін роботи атомних електростанцій на рівні 45 років.

Проти цього висловилися понад 54% людей, які взяли участь у голосуванні.

Якби пропозицію Партії Зелених прийняли, то три найстаріші АЕС з п'яти, що зараз працюють в Швейцарії, були б закриті вже в наступному році, ще одна у 2024 році і остання - у 2029 році.

Зараз на ці п'ять станцій разом припадає близько 40% електроенергії, що виробляють у країні.

Противники цієї ідеї вказували, що Швейцарія не зможе так швидко перейти на джерела електроенергії, що відновлюються, і їй доведеться імпортувати електрику з сусідніх країн.

Раніше уряд країни прийняв план розвитку енергетики до 2050 року, в рамках якого вирішили не будувати нові АЕС, а поступово переходити на енергію вітру, сонця і біопаливо.