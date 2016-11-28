Трамп заявив про перемогу в народному голосуванні

Копирайт изображения AFP Image caption За прямим підрахунком голосів виборців, Гілларі Клінтон випереджає Дональда Трампа на кілька мільйонів голосів

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що виграв би народне голосування, якби мільйони людей не проголосували незаконно. Жодних доказів на підтвердження своєї заяви він не надав.

"На додаток до суттєвої перемоги в колегії виборців я виграв народне голосування, якщо відняти голоси мільйонів людей, які проголосували незаконно", - написав він у своєму Twitter.

Днем раніше пан Трамп назвав аферою запит Партії зелених на перерахунок голосів у штаті Вісконсін.

У суботу виборча комісія штату погодилася провести повний перерахунок голосів, відданих на виборах.

Запит відправив кандидат в президенти від Партії зелених Джилл Стайн. На виборах вона набрала 1% голосів. Пані Стайн також вимагає перерахунку в штатах Мічиган та Пенсильванія.

Щоб почати перераховувати голоси, ініціатор процедури має сам сплатити витрати на неї. Це кілька мільйонів доларів.

Зараз вже зібрано близько 5,3 млн доларів - цієї суми має вистачити на перерахунок у Вісконсині й Пенсільванії.

Очікують, що перерахунок почнеться у перші дні грудня. Відповідно до федерального закону, всі процедури перерахунку мають бути завершені до 13 грудня.

Копирайт изображения Reuters

Штаб кандидатки від демократів Гілларі Клінтон заявив, що візьме участь в перерахунку. Там, однак, не очікують, що він змінить підсумок виборів.

Перерахунок голосів

Виборча система США влаштована таким чином, що президента обирає не вся країна в цілому, а кожен штат окремо. "Вага" у штатів різна - вона залежить від кількості так званих електоральних голосів.

В результаті система більш прихильна до тих кандидатів, які перемагають, нехай і зі скромною перевагою, але в більшій кількості штатів, ніж до тих, хто здобуває нищівну перемогу, але лише в кількох густонаселених штатах.

На президентських виборах перемогу здобув кандидат від республіканців Дональд Трамп. За рахунок перемоги у великій кількості штатів він отримав більшість голосів штатів - 290 проти 232.

Якщо ж прямо порахувати голоси виборців, кандидатка від Демократичної партії перемогла на загальнонаціональному рівні.

За даними Cook Political Report, станом на четвер за Дональда Трампа було подано 62,2 млн голосів, а за Клінтон - 64,2 млн.

У Вісконсині, Мічигані й Пенсильванії кандидати в президенти борються сумарно за 46 електоральних голосів.

Ініціатори перерахунку обрали ці три штати, оскільки результати голосування розійшлися з даними опитувань.