Суд Німеччини підтвердив вирок "бухгалтеру Освенціма"

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2015 році Оскар Гренінг (по центру) був засуджений до чотирьох років ув'язнення

Федеральний суд Німеччини підтвердив законність вироку 95-річному колишньому сержанту СС, який служив в "таборі смерті" Освенцім.

Оскар Гренінг, відомий як "бухгалтер Освенціма", був засуджений до чотирьох років ув'язнення в липні 2015 року.

Його визнали винним у причетності до вбивства близько 300 тис. євреїв з концтабору.

Разом з тим, доказів його причетності до якогось контретного вбивства немає.

В обов'язки пана Гренінга входив перерахунок грошей, конфіскованих у в'язнів табору, тому він і отримав прізвисько "бухгалтер".

На судовому засіданні у квітні Оскар Гренінг заявив, що готовий визнати моральну, але не юридичну провину за вбивства. "Немає сумнівів в тому, що я морально причетний до цих злочинів. Я вибачаюсь", - сказав він.

Він підтвердив, що з моменту своєї появи в концтаборі в 1942 році знав про вбивства в'язнів у газових камерах.

Справа Гренінга була відкрита ще в 1985 році, але тоді прокуратура не знайшла достатньо доказів його безпосередньої причетності до вбивств.

Прийняте судове рішення створює важливий прецедент щодо притягнення до відповідальності тих, хто служив в таборах смерті.

Воно означає, що факт служби в концтаборі як такий є достатньою підставою для визнання провини в співучасті у масових вбивствах.

"Я бачив газові камерина власні очі"

Копирайт изображения BBC Sport Image caption Оскар Гренінг почав працювати в концтаборі у 21 рік

Оскар Гренінг раніше публічно обговорював свою роботу в концтаборі, що відрізняє його від інших військових злочинців, які опинилися на лаві підсудних.

Він говорив, що таким чином він хотів змусити замовкнути тих, хто заперечує Голокост.

"Я бачив газові камери на власні очі. Я бачив крематорії, - розповів пан Гренінг в документальному фільмі BBC "Освенцім: нацисти й "остаточне рішення", знятому в 2005 році. - Я особисто стояв на платформі, коли людей відбирали для відправки в газові камери", - уточнив колишній есесівець.

Більше мільйона людей, переважно європейських євреїв, загинули в 1940-1945 роках в нацистському концентраційному таборі Аушвіц-Біркенау, що розташовувався біля польського міста Освенцім, за 60 км від Кракова.