Через напад на університет в Огайо поранено 8 людей

Копирайт изображения Associated Press Image caption Нападник спочатку наїхав на пішоходів, а потім кидався з ножем

Внаслідок нападу на території кампусі в університеті американського міста Колумбус, штат Огайо, були поранені вісім людей. Поліція застрелила нападника.

Напад

Раніше адміністрація університету повідомила, що на його території помічений нападник. Студентам порекомендували залишити кампус або сховатися.

Пізніше пожежна служба Колумбуса повідомила про те, що з території університетського кампусу були госпіталізовані восьмеро людей.

Сам інцидент почався з того, що авто збило кількох перехожих на тротуарі на території навчального закладу.

Після цього водій вийшов з машини і почав нападати на людей з великим ножем.

Офіцер поліції, який охороняв кампус, згодом застрелив нападника.

У соцмережах з'явилися фото університету в Колумбусі, оточеного поліцейськими і пожежними автомобілями.

Згодом адміністрація Університету штату Огайо оголосила, що блокада кампусу скасована.

"Кампус знову відкритий, знаходиться у ньому безпечно, однак все заняття на сьогодні скасовані", - йдеться у дописі на офіційному Twitter університету.

Мотиви невідомі

Місцева влада повідомляє, що життю постраждалих нічого не загрожує.

Мотиви нападника наразі незрозумілі.

В Університеті Огайо в столиці штату Колумбусі вчиться близько 60 тисяч осіб.