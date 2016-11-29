Переговори у Мінську завершилися без прогресу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча переговори у вівторок не принесли відчутних результатів, дискусії по Донбасу у "нормандському форматі" продовжуватимуть

Переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" у Мінську про "дорожню карту" вирішення конфлікту на Донбасі завершилися без відчутного прогресу, заявив керівник українського МЗС Павло Клімкін.

Немає згоди

"Дискусія щодо логіки дорожньої карти, на жаль, була досить короткою, оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети", - розповів Павло Клімкін на брифінгу, який транслював канал "112 Україна".

За словами українського міністра, з Росією "немає згоди з усіх принципових питань".

"Немає згоди щодо контролю та ефективного моніторингу з боку ОБСЄ неконтрольованих ділянок українсько-російського кордону, немає згоди щодо ефективного доступу ОБСЄ до всього Донбасу, немає згоди щодо виведення і російських військ, і російських найманців, і бажання цього зробити прямо зараз", - пояснив Павло Клімкін.

Росія заперечує присутність своїх військових на Донбасі, однак визнає участь у бойових діях "російських добровольців".

Павло Клімкін також відзначив, що у вівторок майже не обговорювалося питання безпеки на можливих місцевих виборах у непідконтрольних районах Донеччини і Луганщини.

Водночас він додав, що дискусії по Донбасу і, зокрема, щодо звільнення полонених, будуть продовжуватися у різних форматах.

"Ми сказали, що ми готові на будь-яку опцію, реально на будь-яку опцію, щодо обміну, щоб звільнити з окупованого Донбасу наших вояків, наших героїв", - наголосив український дипломат.

Про збройну місію "не думають"

Копирайт изображения Reuters Image caption Сергій Лавров також не відзначив жодного прогресу

Схожі думки висловив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Жодних у нас проривів сьогодні досягнуто не було. Водночас, я вважаю позитивною ту обставину, що домовленості лідерів (Країн "нормандського формату") від 19 жовтня не піддаються сумнівам, як бувало раніше із самими Мінськими домовленостями і тими рішеннями, які ухвалювалися рік тому - в жовтні минулого року в Парижі", - заявив пан Лавров.

Він додав, що міністри глави МЗС домовилися продовжити роботу на рівні юристів, військових експертів, дипломатичних представників, у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі та її підгрупах.

Також Сергій Лавров заявив, що про збройну місію ОБСЄ на Сході України "ніхто не думає".

"Питання вже не актуальне, такої потреби не існує. Сьогодні ніхто про це не говорив. Жодних воєнізованих місій ні ОБСЄ, ні будь-якої іншої структури, про що періодично говорять у Києві - ніхто про них не думає", - запевнив російський дипломат.

У вівторок у Мінську зустрічалися міністри закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини.