Копирайт изображения EPA Image caption Штайнмаєр: Зустріч у Мінську була складною, але необхідною

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зазначив, що сторони не готові до угоди, яка передбачить проведення місцевих виборів на Донбасі.

За його словами, сторони погодили подальше відведення військ від лінії розмежування на Донбасі, а також домовилися про обмін великої кількості полонених до кінця року.

Втім, пан Штайнмаєр сподівається, що Україна й Росія зможуть докласти зусиль для розведення військ у чотирьох "гарячих точках", уздовж лінії конфлікту.

Водночас, пан Штайнмаєр розповів, що на переговорах у "нормандському форматі" в Мінську досягнуто лише невеликого прогресу.

Німецький міністр уточнив, що кількість зон для відведення військ збільшиться від трьох до семи, а Червоний Хрест отримає доступ до полонених і організовуватиме обмін ними.

За словами керівника українського МЗС Павла Клімкіна, переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" у Мінську завершилися без відчутного прогресу.